أمن أجدابيا تعلن العثور على جثة مجهولة جنوب المدينة

أعلنت مديرية أمن اجدابيا، اليوم الأحد، العثور على جثة مجهولة الهوية في أحد المواقع الصحراوية بحوالي 18 كيلوا متر جنوب المدينة.

وبينت وحدة الإعلام بالمديرية، في بيان لها أن قسم البحث الجنائي تلقى معلومات تفيد بوجود جثة متحللة ملقاة في أحد المواقع الصحراوية حيث تم ابلاغ البحث الجنائي والنجدة لاتخاذ الإجراءات وإخطار النيابة العامة والهلال الأحمر.

وأكدت الوحدة بأنه بعد التواصل مع الجهات المختصة تم الانتقال إلى المكان وانتشال الجثة والتحفظ عليها بمستشفى امحمد المقريف حتى استكمال الإجراءات القانونية.

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