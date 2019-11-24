اللواء الحاسي يُفنّد لـ218 إشاعات اغتياله

نفى آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية السابق اللواء عبدالسلام الحاسي في تصريح خاص لـ”218 “NEWS، الأحد، ما تم تداوله من قبل بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي والتي ذكرت أنه اللواء الحاسي قد لقي حتفه في عملية اغتيال.

وأضاف الحاسي أنه يتمتع بصحة جيدة وأن الأخبار التي راجت ليست سوى إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وكان اللواء عبدالسلام الحاسي قد شغل منصب آمر غرفة عمليات عمر المختار إبان معركة تحرير درنة، كما تم تكليفه من قبل القيادة العامة سابقا بترؤس غرفة عمليات تحرير الجنوب وغرفة عمليات المنطقة الغربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية