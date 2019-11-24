مكافحة الظواهر السلبية تداهم أوكار الفساد ومروجي الخمور في أجدابيا

أ×بار ليبيا 24 – متابعات

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة التابع للقيادة العامة، أن عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة رفقة الكتائب المعنية، داهمت مزارع واستراحات في إجدابيا، بعد ورود معلومات بوجود نشاط مشبوه داخلها .

الجهاز أوضح ، في بيان، اليوم الأحد، أنه تم ليلاً ضبط مصانع للخمور داخل هذه المزارع وعدد كبير من الذخائر الحية للأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأكد أن الحملات مستمرة داخل المدينة للقضاء على الظواهر السلبية والآفات غير القانونية بالمدينة، في إطار التكليفات بتأمين عدد من المناطق والمدن المحررة.

وكان جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة قد ضبط اليوم الأحد شخص مصري الجنسية يبيع الخضراوات أمام مديرية أمن بنغازي.

وأكد المكتب الإعلامي في الجهاز أن الشخص المصري لا يملك أي أوراق ثبوتية ولا صحية يقوم ببيع الخضروات والفواكه على قارعة الطريق.

وأوضح مكتب الإعلام أن الخضراوات والفواكه مُحملة على سيارة نقل “كنتر” حيث تعرضت الخضروات لأشعة الشمس والأتربة والبكتيريا.

وأفاد مكتب الإعلام أنه بعد التحقق اتضح بأن المركبة مستأجرة والبائع ليس لديه أي إجراءات، موضحًا أنه تمت مصادرة المركبة وإحالة الأجنبي والخضروات المصادرة إلى جهات الاختصاص.

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