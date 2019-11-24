أفريكوم: ملتزمون بمنع تجدد نشاط الجماعات الإرهابية

قال الناطق باسم القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، الكولونيل كارنز كريستوفر، إن أفريكوم تواصل رصد الوضع الأمني في ليبيا، وإنها ملتزمة بمنع أي تجديد لنشاط الجماعات الإرهابية.

كريستوفر أشار في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، إلى أن القوات المسلحة وحكومة الوفاق تدركان نشاط الرصد الذي تقوم به الأفريكوم لدعم عمليات مكافحة الإرهاب، والجهود المبذولة لزيادة الأمن في ليبيا والمنطقة.

هذا ورفض المسؤول الأمريكي الكشف عن موقع سقوط الطائرة، التي أعلن عن فقدانها فوق طرابلس قبل يومين، نظرا لاستمرار التحقيق في الحادثة.

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