في اتصال هاتفي.. الحاسي: أنا بخير وبصحة جيدة

نفى آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبد السلام الحاسي، اليوم الأحد، الأنباء التي تداولت حول إصابته ومقتله ببنغازي.

وأكد مصدر مقرب من اللواء لمراسل بوابة إفريقيا الإخبارية، أنه بصحة جيدة وأن الأخبار المتداولة عارية عن الصحة وغرضها بث الفتن في مدينة بنغازي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت أنباء بمقتل اللواء الحاسي بضواحي بنغازي.

اللواء عبد السلام الحاسي من مواليد 1943 في مدينة شحات شرق ليبيا، تخرج من الكلية العسكرية برتبة ملازم ثاني، التحق بالقوات الخاصة في مطلع السبعينات، التحق بعملية الكرامة منذ بدايتها في مايو 2014 وكُلف من قبل القيادة العامة للجيش امرا لغرفة عمليات عمر المختار بالجبل الأخضر كما كُلف من قبل القيادة امرا لغرفة عمليات الكرامة بنغازي.

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