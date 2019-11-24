صندوق التضامن سوف الجين يبدأ قبول ملفات المتضررين من اشتباكات طرابلس

بدء صباح اليوم الأحد، صندوق التضامن الاجتماعي فرع سوف الجين قبول ملفات المتضررين من اشتباكات جنوبي طرابلس وذلك لصرف منح مالية لهم.

وقال جمعة فرج مدير صندوق التضامن الاجتماعي فرع سوف الجين، إنه وبناء على تعليمات رئيس مجلس الإدارة الصندوق في طرابلس بشأن البدء في حصر الأسر النازحة بمدينة بني وليد وصرف قيم مالية لهم وذلك لتخفيف العبء الحاصل على الأسر النازحة في ظل استمرار الاشتباكات الحاصلة في جنوبي طرابلس.

وأضاف فرج، أن الصندوق استلم خلال اليوم الأول ملفات أكثر من 300 نازح من جنوبي طرابلس لإتمام إجراءات صرف المنح المالية لهم.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ظروف صعبة يعيشها النازحين الذين غادرو بيوتهم بسبب الاشتباكات في جنوبي طرابلس.

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