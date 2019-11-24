المشري: عناصر وميليشيات تابعة لنظام القذافي تدعم حفتر في هجومه على طرابلس

ليبيا – زعم رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) يتلقى دعماً محلياً ممن وصفهم بـ”عناصر وميليشيات تابعة لنظام القذافي” (القوات المسلحة الليبية).

المشري وفي الجزء السابع والأخير من حواره مع موقع “عربي21″ القطري قال:” إن أبرز هذه الجهات وأكثرها تدريبا وتنظيما أولها الكتائب الأمنية التابعة للنظام السابق، وخاصة اللواء 32 معزز الذي كان يتبع بشكل مباشر لخميس نجل القذافي وهم مدربون تدريباً جيدا ويمثلون حالياً الجزء الأكبر من قواته”.

ولفت المشري إلى أن هؤلاء تفرقوا في الدول المجاورة بعد “الثورة” لكنهم سرعان ما أعادوا تنظيم أنفسهم في شكل كتائب مسلحة لينضموا لاحقاً إلى من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية)ه.

وأضاف:” حفتر يعتمد أيضا على الشباب الليبي المغرر بهم والعاطلين عن العمل وإن هؤلاء الشباب يتم اغراؤهم برواتب كبيرة تصل إلى ثلاثة آلاف دينار ليبي مقابل المشاركة في الهجوم على طرابلس”.



وتابع:” الكتائب المسلحة في ترهونة التي شاركت في الثورة على القذافي لكنها ناقمة على حكومة الوفاق ولذلك نجح حفتر في استمالتهم والاستعانة بهم في هجومه على طرابلس”.

وإستدرك حديثه :”قبيلة الفرجان وبعض القبائل المتحالفة معها في الشرق تقدم الدعم لحفتر حيث ينضوي أبناء هذه القبيلة التي ينتمي إليها حفتر في القتال على طرابلس وأن ما لايقل عن 20 % من شباب هذه القبيلة قتلوا في مغامرات حفتر”.

ومتحدثا عن موقف أهالي المنطقة الشرقية فيما يخص تحرير العاصمة طرابلس، قال:” إن حفتر حظي بدعم كبير منذ أن أطلق عملية الكرامة علم 2014 كونه رفع شعار الحرب على الإرهاب حينها لكن بعد هجومه على طرابلس فقد معظم هذا التأييد، أؤكد أن نسبة أقل من 20% فقط هي من تؤيد حفتر الآن وحفتر فقد الكثير من مؤيديه وشركائه خاصة بعد سقوط عدد كبير من القتلى بفعل استمرار الهجوم على العاصمة”.

رئيس مجلس الدولة أدعى بأن المشير حفتر حاول إغراء قادة الثوار في طرابلس ومحيطها بالمال ووعود بمناصب في مسعى منه لتذليل العقبات لدخول طرابلس إلا أنه لم ينجح في ذلك ،على حد زعمه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية