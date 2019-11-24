استعدادًا لأي هجمات محتملة .. مليشيات الزاوية تعلن النفير

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مايسمي بالمجلس العسكري لتجمع كتائب وسرايا الزاوية، حالة النفير لجميع قواته بالمدينة؛ استعدادا لأي تهديدات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة الغربية.

المجلس أوضح ، في بيان له السبت، أن حالة النفير تم إعلانها بعد انتهاء اجتماع لقادة وأمراء مليشيات وما يسمى ثوار مدينة الزاوية لمناقشة آخر المستجدات والتطورات بالمنطقة الغربية.

وأضاف أن الاجتماع جاء بعد ورود معلومات عن تحركات – وصفها بـالمشبوهة – لمجموعات خارجة عن القانون تابعة لقوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر جنوب مدن صبراتة وصرمان والعجيلات.

وكان القائد العام لقوات الجيش المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل انطلاق علمية “طوفان الكرامة” لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.

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