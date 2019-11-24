تواصل الاستعدادات لإطلاق مشروع بناء السلام في سرت

قام صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، اليوم الأحد، بتنظيم اجتماع مع عميد بلدية سرت مختار المعداني، بحضور ممثلين من مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف لبحث الإعداد لمشروع بناء السلام.

وأكد المعداني، خلال الاجتماع على أهمية وضع الشباب في قلب المشروع وهو ما يعني بناء طابع تشاركي لتصميم وتنفيذ المشروع، كما أطلع المعداني مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة على الوضع الحالي والتطورات الأخيرة في سرت وإبراز أهمية التواصل والوجود الفعلي للوكالات على أرض الواقع.

كما أبلغ المعداني، ممثلي الأمم المتحدة أن البلدية تعتزم إشراك الشباب في عملية اختيار مركز الشباب الذي يهدف المشروع إلى إنشائه.

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