عميد بلدية صبراتة: سنفتتح الأيام القادمة فرع لرئاسة وزراء الحكومة المؤقتة في المدينة

ليبيا – قال عميد بلدية صبراتة مفتاح البريشني إن زيارة وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بهلول الصيد تأتي في إطار تنفيذ قرار رئيس الحكومة القاضي بإنشاء فرع لرئاسة الوزراء ببلدية صبراتة الذي سيتم افتتاحه رسميا خلال الأيام القادمة.

البريشني أكد في تصريح لقناة “ليبيا الحدث”أمس السبت على شرعية الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب، لافتاً إلى أنها متواجدة في كافة المدن الليبية.

وأشار عميد البلدية إلى أن الحكومة المؤقتة أصبحت متواجدة في أكثر من 96% من الأراضي الليبية، قائلاً:” نقول للعالم وكل الليبيين رجعنا حقيقة للحل الصحيح وهو الشرعية التي تتمثل في الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب الشرعي واصبحت تحلحل لكافة المشاكل بالعودة للشرعية”.