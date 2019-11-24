البرلمان يجدد مطالبته لإيطاليا بتوضيح أسباب تحليق طائرة مسيرة لها فوق منطقة العمليات العسكرية

ليبيا – قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن قرار الجيش بحظر الطيران فوق العاصمة طرابلس يأتي نظرا لكثير من الإشكاليات التي حصلت في الفترة السابقة خاصة فيما يخص انتهاك حظر السلاح.

بلحيق أوضح في تصريحات لـ”راديو سبوتنيك” اليوم الأحد أن عددا من الطائرات وصلت إلى مدينة مصراتة لدعم المليشيات المسلحة الخارجة على القانون وهو ما يتطلب حظر الطيران على منطقة العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن القيادة العامة والجيش هو من يقدر هذه الأمور وما تتطلبه هذه المرحلة.

وأكد على ضرورة مراعاة ألا يتم انتهاك سيادة الأجواء الليبية وطالب مجددا السلطات الإيطالية بتوضيح أسباب تحليق طائرة مسيرة تابعة لها في الأجواء الليبية قبل أن تسقطها دفاعات الجيش في وقت لاحق.

واعتبر بليحق التوضيح الذي أدلت به السلطات الإيطالية عن أن الطائرة كانت مكلفة بعملية البحر الآمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية غير مقنع،لأن المنطقة التي تواجدت بها الطائرة تبعد عن الساحل حوالي مئتي كيلومتر وهو ما كان مستغربا.

المتحدث باسم مجلس النواب أكد أن لدى الجيش الإمكانيات اللازمة التي تردع أي تدخل أو تهديد ربما يطال عمليات القوات المسلحة.