بليحق: حظر الطيران جاء نتيجة تحليق طائرات فوق أماكن عسكرية

قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، “إن قرار القيادة العامة للجيش الليبي بحظر الطيران فوق العاصمة طرابلس” يأتي نظرا لكثير من الإشكاليات التي وقعت في الفترة السابقة خاصة فيما يتعلق بانتهاك حظر السلاح”.

وأوضح بليحق في تصريحات صحفية، أن عددا من الطائرات وصلت إلى مدينة مصراته لدعم ما وصفها بـ “المليشيات المسلحة الخارجة على القانون، وهو ما يتطلب حظر الطيران على منطقة العمليات العسكرية”، مشيرا إلى أن القيادة العامة والجيش “هما من يقدر هذه الأمور وما تتطلبه هذه المرحلة”.

وأكد “بليحق”، على ضرورة مراعاة ألا يتم انتهاك سيادة الأجواء الليبية، وطالب مجددا السلطات الإيطالية بتوضيح أسباب تحليق طائرة مسيرة تابعة لها في الأجواء الليبية، قبل أن تسقطها دفاعات الجيش الليبي في وقت لاحق.

واعتبر التوضيح الذي أدلت به السلطات الإيطالية عن أن الطائرة كانت مكلفة بعملية البحر الآمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية “غير مقنع”، لأن المنطقة التي تواجدت بها الطائرة تبعد عن الساحل حوالي مائتي كيلومتر وهو ما كان مستغربا.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق”، أن لدى الجيش الليبي الإمكانيات اللازمة التي تردع أي تدخل أو تهديد ربما يطال عمليات القوات المسلحة.

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