مديرية أمن بنغازي تُعلن نجاح الخطة المُرورية

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، نجاح الخطة المُرورية التي شهدت مشاركة أعضاء الدفعة الجديدة من منتسبي قسم المرور والتراخيص بنغازي، مبينة أن مفترقات بنغازي شهدت انتشارا أمنيا مُروريا كبيرا مع مُباشرة عمل أعضاء الدفعة الجديدة.

وقالت المديرية في بيان إن أعضاء الدفعة الجديدة قاموا بجهود كبيرة مع زملائهم من منتسبي قسم المرور والتراخيص بنغازي في الشوارع والميادين العامة، توجت بنجاح تمثل في تأمينهم وتنظيمهم العالي لخطوط السير.

وأضافت المديرية أن الخطة المُرورية كانت ناجحة وتسير بشكل مدروس، حيث لمس المواطن نجاح الخطة في الطريق، وشملت الخطة توزيع أكثر من ألف ضابط وضابط صف وفرد من أفراد مديرية أمن بنغازي على كافة الشوارع الحيوية بالإضافة إلى توفير العشرات من المعدات والآلات والمركبات المساعدة لهم.

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