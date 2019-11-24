الثني يشدد على ضرورة الإسراع في إعادة المهجرين إلى ليبيا

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد، مع وزير الصناعة السنوسي صالح، ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، ووزير الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد، لبحث مستجدات ملف عودة المهجرين الليبيين في جمهورية مصر العربية إلى بلادهم طوعيا برعاية الحكومة المؤقتة ضمن فتحها لملف المصالحة الوطنية وتطبيق قانون العفو العام.

وناقش الثني خلال اللقاء الذي عقد بمقر إقامته في جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة، أوضاع المهجرين بجمهورية مصر العربية، مشددا على ضرورة الإسراع في إعادة المهجرين إلى ليبيا وتوفير احتياجاتهم.

وجدد الثني، التأكيد على أن ليبيا لكل الليبيين وأنه يجب الحفاظ على كرامة المواطن الليبي أينما وجد وحيثما كان.

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