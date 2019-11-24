أفريكوم: ملتزمون بمنع تجدد نشاط الجماعات الإرهابية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناطق باسم القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، الكولونيل كارنز كريستوفر، إن أفريكوم تواصل رصد الوضع الأمني في ليبيا، وإنها ملتزمة بمنع أي تجديد لنشاط الجماعات الإرهابية.

كريستوفر أشار في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، إلى أن القوات المسلحة وحكومة الوفاق تدركان نشاط الرصد الذي تقوم به الأفريكوم لدعم عمليات مكافحة الإرهاب، والجهود المبذولة لزيادة الأمن في ليبيا والمنطقة.

هذا ورفض المسؤول الأمريكي الكشف عن موقع سقوط الطائرة، التي أعلن عن فقدانها فوق طرابلس قبل يومين، نظرا لاستمرار التحقيق في الحادثة.

وكانت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) أعلنت فقدانها لطائرة مُسيرة عن بعد غير مسلحة أثناء قيامها بمهمة فوق العاصمة طرابلس الأربعاء الماضي.

أفريكوم قالت إن الطائرة فُقدت أثناء إجراء عمليات في ليبيا لتقييم الوضع الأمني المستمر ومراقبة النشاط المتطرف العنيف.

وأشارت إلى أن هذه العمليات ضرورية لمكافحة النشاط الإرهابي في ليبيا ويتم تنسيقها بشكل كامل مع المسؤولين الحكوميين المناسبين .

وتقوم الولايات المتحدة بمراقبة تحرك التنظيمات الإرهابية في ليبيا والتي على رأسها تنظيم داعش الإرهابي، حيث سبق لها أن أجرت عمليات استطلاع جوي فوق ليبيا، تبعتها غارات جوية كان آخرها أربع غارات متتالية في الجنوب الغربي للبلاد. وأسفرت تلك الغارات عن مقتل نحو 45 عنصرًا إرهابيًا تابعًا لتنظيم داعش الإرهابي.

وأكدت الولايات المتحدة أكثر من مرة على لسان مسؤولين أنها ستستمر في مراقبة الوضع حتى لا تصبح ليبيا محطة رئيسية للإرهابيين مجدداً.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أثناء زيارة إلى كوريا الجنوبية قبل نحو أسبوع إن بلاده تولي أهمية لمكافحة الإرهاب في ليبيا، مؤكدًا أنها ستواصل عملياتها للحد من تمدد تنظيم الدولة في المنطقة.

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