الجيش الليبي يحكم سيطرته على محور الرملة جنوب طرابلس

تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأحد، من إحكام سيطرتها على محور الرملة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “قواتنا تسحق الميليشيات وتدحرهم في محاولتهم التقدم نحو منطقة الرملة”.

هذا وكانت مصادر عسكرية، قد أفادت في وقت سابق أن وحدات الجيش الليبي تتقدم بخطى ثابتة نحو أهدافها المحددة من غرفة عمليات المنطقة الغربية، حيث نجحت في التقدم باتجاه منطقة مفترق الرمله وكوبري السواني كما نجحت في غنم مدرعة وآلية وقتل عدد من الأفراد

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