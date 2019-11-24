لجنة من مجلس التخصصات الطبية تتفقد جاهزية أقسام مركز طبرق الطبي

تفقدت لجنة علمية مشكلة من قبل مجلس التخصصات الطبية، صباح اليوم الأحد، الأقسام الطبية بمركز طبرق الطبي للوقف على جاهزيتها وإمكاناتها لاعتمادها «أقسامًا علمية» من قبل المجلس.

وقال المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي إن زيارة لجنة مجلس التخصصات الطبية للمركز «تأتي لاعتماد أقسام المركز كأقسام علمية يتم فيها إجراء امتحانات الزمالة الليبية بمختلف تخصصاتها».

وأضاف المكتب الإعلامي أن مدير المركز الدكتور فرج الجالي، ومدير إدارة الشؤون الطبية الدكتور عدنان بودية ورؤساء الأقسام ومسؤولي مجلس التخصصات الطبية بطبرق رافقوا أعضاء اللجنة خلال تفقدهم أقسام المركز.

وأثنى أعضاء اللجنة خلال الزيارة على الجهود المبذولة بأقسام مركز طبرق الطبي والعمل المتواصل لتقديم الخدمة الطبية لكافة المرضى، متعهدة باتخاذ «إجراءات اعتمادها الفترة المقبلة بعد تشاور كافة أعضاء اللجنة».

وأشار المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي إلى أن اللجنة المكلفة من مجلس التخصصات الطبية تضم في عضويتها 12 طبيبًا استشاريًّا فى مختلف التخصصات الطبية.

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