الحويج: مجلس الأمن يعي دور القوات المسلحة

بنغازي-العنوان

أكد وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، أن أغلب الدول الأعضاء في مجلس الأمن تعي حقيقة المعركة في ليبيا وتتفهم ما تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية.

وتوقع الحويج في تصريح خاص صحيفة المجلة فشل مؤتمر برلين المزمع عقده في الفترة المقبلة إذا لم تتم مشاركة جميع الليبيين فيه قائلاً إنه لن يتم فرض أي حلول من الخارج على الشعب الليبي.

وأشار الحويج إلى أن الحكومة المؤقتة تطلق كلمة تحرير وليس معركة، باعتبار العاصمة طرابلس أهم الأراضي التي تسيطر عليها قوى الإرهاب حسب وصفه.

وقال الحويج إلى أن هناك مشروع وطني متكامل يضمن عودة كافة المُهجّرين الليبيين إلى موطنهم.