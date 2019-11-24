انعدام الإمكانيات بجهاز الإسعاف والطوارئ ووحدة الإطفاء بتازربو

طالب مدير جهاز الإسعاف والطوارئ بتازربو، الجهات المعنية، بضرورة توفير الدعم اللازم للجهاز، ليقوم بمهامه على أكمل وجه، مؤكدا افتقاره للإمكانيات الضرورية لتسيير عمله.

وأضاف مدير الجهاز في تصريح لقناتنا، أن مدينة تازربو تقع في موقع جغرافي مهم، ورغم قلة الإمكانيات إلا أن جهاز الإسعاف يقدم خدماته لسكان المدينة، والمسافرين على الطريق الرابط بين تازربو والكفرة وجالو.

من جهته قال رئيس وحدة إطفاء تازربو، الرائد محمد إبراهيم، إن الوحدة تمتلك سيارة إطفاء واحدة، وتعاني قلة الإمكانيات، في ظل كثرة الحرائق في المدينة، خصوصا حرائق النخيل المتكررة، التي تستلزم وجود سيارات إطفاء مجهزة لمنع أي كارثة.

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