الوطنية للنفط: ارتفاع إنتاج حقل مسلة بمقدار 2,900 ب/ي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن شركة الخليج العربي للنفط نجحت في ربط البئر (ح ح 54-65) بخط الإنتاج، مما سيزيد من إنتاج حقل مسلة بمقدار 2,900 برميل من النفط في اليوم.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، أن البئر المذكور كان من الآبار المهجورة في السابق منذ عام 1979 بحقل مسلة وذلك بسبب رداءة خصائص المكمن من حيث المسامية والنفاذية، وتمت إعادة الدخول له وتغيير مساره باستخدام تقنية الحفر الموجه المائل، حيث تم في شهر أكتوبر 2018 إعادة الدخول للبئر من داخل أنابيب التغليف وتم توجيه الحفر باستخدام أحدث تقنيات الحفر الموجه المسماة (جيوسفير 474).

يشار إلى أن شركة الخليج العربي للنفط تعتبر أول شركة في افريقيا ومن أوائل الشركات على مستوى العالم التي تستخدم هذه التقنية.

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