ميناء بنغازي يستقبل سفن محملة ببضائع متنوعة

بنغازي-العنوان

استقبل ميناء بنغازي، اليوم الأحد، العديد من السفن التجارية ومن بينها سفينة نقل الحاويات “كنت شيب فون” الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 229 حاوية بضائع وسلع مختلفة، وفق إدارة الميناء فإن هذه الرحلة الأولى للسفينة.

وتشمل الحمولة من 25 حاوية دقيق، و13حاوية قهوة، ومواد غذائية منوعة، ومواد منزلية، ومواد تنظيف وأثاث وسجاد، ومواد دعائية، وإطارات وزجاج سيارات، و53 حاوية سيارات مستعملة استيراد أمريكي.

كما دخلت إلى الميناء السفينة”كنت شيب جوي” الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 204 حاويات بضائع، منها مواد غذائية، ومنزلية، وكهربائية، وحليب أطفال، وملابس وأدوات طبية، ومعدات إطفاء حريق، وأثاث وقرطاسية، وإطارات، ومواد تنظيف وبناء، ونايلو أرضيات، وألعاب، و118 حاوية سيارات استيراد أميركي.

واستقبل الميناء أيضا سفينة نقل الحبوب “سي ميراي” الوكيل الملاحي لشركة الشيمة للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 35700 طن من حبوب القمح، بالتزامن مع رسو سفينة نقل السيارات “نبتون ٱڤرا ” الوكيل الملاحي لشركة سيبتيموس سيفيروس للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 205 سيارات قادمة من السوق الأوروبية.

وينتظر ميناء بنغازي البحري دخول سفينة نقل السيارات “قراند شيشيليا” الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا لتوكيلات الملاحية، غدا الإثنين، وعلى متنها 600 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.