بدء إزالة اللوحات المعدنية والأكشاك المخالفة في سرت

تشهد مدينة سرت، حملة لإزالة جميع الاكشاك المستغلة من قبل المواطنين على الارصفة وبالطرقات بمدينة سرت، تنفيذا لقرار عميد بلدية سرت رقم 105 لسنة 2019 والمكلفة بإزالة اللوحات الاعلانية والاكشاك المقامة بالمخالف على الارصفة والطرقات والميادين المملوكة للدولة الليبية.

وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي سرت محمد الاميل، إن اللجنة قامت بإزالة كافة المخالفات في عدد من المواقع بالمدينة، وكذلك المباني في الأراضي الخضراء المملوكة للدولة والمباني بدون تراخيص والاكشاك التجارية والخضروات وغيرها، وساهم في هذه الحملة رجال الحرس البلدي سرت وقوة حماية سرت.

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