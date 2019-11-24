عقوب يؤكد على أهمية تحسين الخدمات الصحية في الجنوب الليبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عقد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب اليوم الأحد، بمكتبه بمقر ديوان الوزارة في البيضاء اجتماعًا موسعًا ضم عضو مجلس النواب عن الجنوب الليبي برفقة نائب رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية الدكتور إبراهيم غلبون، وعميد بلدية براك الشاطئ الدكتور الجيلان علي الجيلان، وإسماعيل قودان، بالإضافة إلى حضور عضو مجلس البلدي براك ورئيس للجنة الأزمة عبدالرحيم إبراهيم عبدالكريم، ومدير مستشفي ققم العام وليد عيسي ابراهيم.

وناقش الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي والوكيل المساعد كافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، وذلك على ضوء معطيات الأوضاع الراهنة في البلاد والتغير في خارطة الأمراض والمؤشرات الصحية بمدن وبلديات الجنوب الليبي .

وناقش الوزير خلال الاجتماع آخر التطورات في قطاع الصحة، بالجنوب الليبي مشيدًا في الوقت ذاته بجهود رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني، ووقوفه الدائم والداعم لوزارة الصحة، من أجل النهوض بالقطاع الصحي الليبي، بالجنوب ودوره الفاعل في معالجة مشاكل القطاع خلال المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، من انقسام سياسي وانعدام الموارد والإمكانيات.

عقوب بحث جملة من المواضيع أهمها؛ شرح الموقف العام للمرافق الصحية بالجنوب الليبي والدعم المقدم من قبل وزارة الصحة، للمستشفيات العامة والقروية، والإمداد الطبي متعهدًا باتخاذ الإجراءات العاجلة كافة حول تذليل الصعوبات أمام المرافق الصحية، والسعي إلى حل المشاكل كافة واستكمال النواقص الطبية عبر جهاز الإمداد الطبي .

وأكد وزير الصحة خلال اللقاء بأن الوزارة ستتجه إلى تحسين الخدمات الصحية بمدن وقري وبلديات الجنوب، وذلك بعد صرف المخصصات المالية من باب التحسين والتطوير واستحدث وتطوير عدد من المرافق الصحية ودعمها بعدد من الأجهزة والمعدات الطبية وفقًا لإستراتيجية وزارة الصحة لعام 2019.

وشدد على أهمية التخطيط الجيد، لتفادي نقص بنود الإمداد الطبي، وخصوصًا عند الأزمات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى إنشاء فرع لجهاز الإمداد الطبي بهدف توفير الدعم وتطوير نُظم الطوارئ، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعاف والعلاج.

وأكد الوزير على أهمية تكاثف الجهود بين كافة العاملين في القطاع الصحي بالجنوب ، للدفع بعجلة العمل إلى الأمام، مشددًا علي ضرورة اتخاذ عدة تدابير وآليات التعاون اليومي والمستمر فيما بين القطاعات الصحية بجنوب الليبي وتحديد الاحتياجات الفعلية وتذليل كافة الصعاب وفق الإمكانيات المتاحة لحل كافة المختنقات العاجلة والطارئة بما تلبي متطلبات المراحلة حيث صيغت وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي، و ذلك من خلال تنسيق الجهود وتقديم كامل الدعم وتأخذ كافة الإجراءات الاحترازية .

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