صيانة محطة الشوك بمنطقة القاسي في طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قيام فرقة الصيانة الميكانيكية بدائرة توزيع الهضبة، بتنظيف وصيانة معدات محطة الشوك بمنطقة القاسي.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، أن فرق الصيانة قامت كذلك بصيانة محطة مصرف الجمهورية في منطقة باب بن غشير.

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