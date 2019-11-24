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صيانة محطة الشوك بمنطقة القاسي في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قيام فرقة الصيانة الميكانيكية بدائرة توزيع الهضبة، بتنظيف وصيانة معدات محطة الشوك بمنطقة القاسي.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، أن فرق الصيانة قامت كذلك بصيانة محطة مصرف الجمهورية في منطقة باب بن غشير.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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