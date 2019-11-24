بليحق يكشف عن أسباب فرض حظر الطيران فوق طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن قرار قيادة الجيش بحظر الطيران فوق طرابلس يأتي نظرا لكثير من الإشكاليات التي وقعت في الفترة السابقة، فيما يخص انتهاك حظر السلاح.

بلحيق أضاف ، في تصريحات لراديو سبوتنيك، أن عددا من الطائرات وصلت إلى مدينة مصراتة لدعم المليشيات المسلحة الخارجة على القانون، وهو ما يتطلب حظر الطيران على منطقة العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن القيادة العامة من تقدر هذه الأمور وما تتطلبه هذه المرحلة.

وأكد أن الجيش لديه الإمكانيات اللازمة التي تردع أي تدخل أو تهديد ربما يطال عمليات القوات المسلحة.

وكان موقع “ميليتاري رادار” العسكري الإيطالي رصد سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية من طراز RQ-1 بالقرب من مدينة ترهونة.

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