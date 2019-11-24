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انطلاق أعمال الصيانة بمعهد تدريب الشرطة زوارة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انطلقت بمعهد تدريب الشرطة زوارة، أعمال صيانة وتطوير المعهد بدعم من بلدية زوارة الكبرى. 

وقال مدير مكتب المشروعات ببلدية زوارة عبدالله المنصوري، إن الأعمال الجارية بالمعهد تتمثل في إنشاء ساحة خرسانية مساحتها ما يقارب عن 1000 متر مربع وصيانة الدور الأرضي للمبنى التعليمي للمعهد ومبنى مبيت المتدربين، إلى جانب الأعمال الكهربائية وأعمال الطلاء وتجديد دورات المياه بالمباني المذكورة.

والجدير بالذكر أن المعهد سيقوم المدة القادمة بتخريج 220 شرطي من الدفعة الثالثة لجهاز الأمن المركزي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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