طقس ليبيا الاثنين.. منخفض جوي وتحذيرات من انخفاض الحرارة والرياح بهذه المناطق

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليوم غدا الاثنين 24 نوفمبر أن تشهد الاجواء تغير باحوال الطقس بالمناطق الغربية اليوم مع نشاط الرياح وانخفاض بدرجات الحرارة، مشيرين إلى وصول تاثيرات منخفض جوي يتمركز جنوب ايطاليا ويتحرك نحو الشرق.

وبحسب التقرير فإن تاثير المنخفض يطال بالتدريج مناطق الخليج والشمال الشرقي بتراجع للحرارة واتجاه الرياح الى غربية.

واضاف التقرير أن الحرارة كذلك تنخفض بمناطق غدامس والحمادة والجفرة ومناطق الجنوب الغربي، وتظل مرتفعة بالجنوب الشرقي حيث تتراجع الثلاثاء.

ووفقا للتقرير فمن المتوقع تكاثر للسحب على الساحل من طرابلس حتى مصراتة وعلى فترات مع احتمال هطول امطار خفيفة وزخات متفرقة باليومين القادمين.

ومن المتوقع ايضا ان تتكاثف السحب غدا الاثنين بساحل بنغازي والجبل الاخضر مع احتمالية هطول امطار متفرقة وتتحسن فرص الهطول مساء الغد والثلاثاء حيث تصبح الامطار متوسطة الى جيدة ( 10-20 ملم).

وبحسب التقرير فإن العنصر الابرز رياح غربية نشطة على طول السواحل الليبية تصل 50 كلم / ساعة وبحر مضطرب الى شديد الاضطراب. والله أعلم.

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