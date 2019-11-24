فيديو | معيتيق : حفتر ” نظّف ” بنغازي ودرنة ونحن ” نظّفنا ” سرت

ليبيا – لاقت المقابلة التي أجراها الكاتب والإذاعي البريطاني الشهير ” تيم سباستيان ” مع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق تفاعلًا واسعًا بعدما نشرتها صحيفة المرصد مترجمة خلال ثلاثة أجزاء .

وإذ أُعجب غالبية المعلقين بالأسلوب المباشر والصدامي للمذيع البريطاني وإلمامه بالمعلومات بشكل جيد وبما يجري بحكومة الوفاق التي وصفها بـ ” الفاسدة ” دون أن ينفي معيتيق هذه التهمة عنهم ، تحدث الأخير عن عدة ملفات بما في ذلك مكافحة الإرهاب .

وفي الجزء الأول والثاني والثالث من المقابلة تحدث معيتيق عن تنظيم داعش في سرت ، إذ أنه اعتبر التنظيم سببًا لتأخرهم لأن الحرب معه امتدت على مدار عام ونصف لكنه عاد واعتبر الانتصار عليه قصة نجاح للوفاق.

وفي هذا الإطار قال المذيع تيم سباستيان لمعيتيق أن ” حفتر هو من يضرب داعش ” فكان رد معيتيق أن ” حفتر قام بتنظيف مدينتي بنغازي ودرنة أما حكومة الوفاق فقامت بتنظيف سرت .

وأضاف معيتيق في هذا الصدد مصححًا للمذيع البريطاني بالقول : ” حفتر لم يقل أنه نظف مدينة سرت ، فهو قام بعمل ونحن قمنا بعمل آخر ” في إشارة منه إلى تطابق عمل الجانبين في المدن الثلاثة ( بنغازي – درنة – سرت ) وبالتالي تطابق ” العدو ” فيها .

وإذ أن معيتيق كان يتحدث عن ” التطهير والتنظيف ” من داعش في سرت وإستخدم ذات التوصيف عن ماقام به الجيش في بنغازي ودرنة فقد إعتبر متابعون للحلقة أن معيتق أقر بصحة معركة الجيش التي خاضها شرقًا وبأن من تم قتالهم هناك هم إما ” أتباع دواعش سرت ” أو شيء آخر متحالف معهم كمجالس شورى الثوار المتطرفة .

في مواجهة نارية عبر برنامج " كونفليكت زون " .. المذيع البريطاني الشهير " تيم سباستيان " يتوجه بالتساؤلات الغائبة لعضو الرئاسي أحمد معيتيق :- متى ستتوقفون عن الذهاب إلى " الفراش " مع هذه المليشيات العنيفة والفاسدة التي تقتسم #طرابلس بينها ؟- كيف يمكنك الإدعاء بأن لكم أي نوع من الشرعية وأتباعكم يمارسون القتل والسرقة في أنحاء البلد ؟ – في نهاية اليوم سيسأل الناس عن جدوى الإحتفاظ بكم كحكومة ! ثلث شعبكم يرغب في مغادرة البلد .. هل تستحقون حقًا البقاء ؟ – إدارتكم فاسدة .. حكومتكم فاسدة حتى النخاع .. مليشياتكم تنهب وتسرق الميزانيات على مدى سنوات وتقتل الناس ولا تعتبر لكم أي وجود !{ الإجابة على هذه التساؤلات من معيتيق وأكثر في هذا الجزء من الحلقة التي أُذيعت أمس الجمعة على قناة دي دبليو وتابعتها صحيفة #المرصد } Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Friday, November 22, 2019

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