«اقتصاد البريقة» توزع السلع التمونية على الجمعيات التعاونية في البلدية

باشرت مراقبة الاقتصاد في بلدية البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا)، اليوم الأحد، عملية توزيع السلع التموينية المخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمنطقة بعد استلامها منه صندوق موازنة الأسعار في أجدابيا.

وقال مراقب اقتصاد البريقة أحمد المقريف لـ«بوابة الوسط» إن السلع التي استلمتها مراقبة الاقتصاد من صندوق موازنة الأسعار في أجدابيا هي (سكر، وطماطم، وزيت، ودقيق مكس) وستوزع من قبل الجمعيات التعاونية حسب الكميات المحددة لكل مواطن مساهم فيها.

وأشار المقريف إلى أن الجمعيات التعاونية التي استلمت مخصصاتها من السلع التموينية الاستهلاكية هي: جمعية بشر الواقعة في منطقة بشر، وجمعية الكرامة، وجمعية أفريقيا الواقعتان في منطقتي البريقة الجديدة.

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