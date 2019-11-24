الملف الليبي على طاولة مباحثات السراج وملك البحرين

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة، محادثات مع عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن العاهل البحريني أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، معربا عن تقديره ودعم بلاده لما يبذله السراج من جهد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

من جانبه قال السراج، إن زيارته توفر فرصة طيبة للتشاور، واطلع ملك البحرين على مستجدات الأوضاع في ليبيا، كما تحدث عن التدخلات الخارجية السلبية التي ساهمت وتساهم في تفاقم الأزمة الليبية، وتطرقت المحادثات لجهود محاربة الإرهاب وأهمية التنسيق للقضاء عليه.

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