المحلي تاورغاء يدعو إلى إيقاف إلقاء المخلفات في المدينة

ناقش المجلس المحلي تاورغاء، خلال اجتماعه اليوم الأحد، احتياجات المواطنين الذين عادوا إلى تاورغاء وكذلك الأسر التي مازالت تقيم في المخيمات في أماكن متفرقة من البلاد وسبل تقديم أفضل الخدمات وفق الامكانيات المتاحة.

وتابع المجلس، عملية دعم الاستقرار بالمدينة ونقل كافة المكاتب الخدمية إلى داخل المدينة وفتح مقر مؤقت للمجلس، وتحديد موعد اجتماع لأهالي تاورغاء لاختيار مجلس محلي جديد بالتوافق.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مشكلة إلقاء المخلفات بالمدينة ومخاطبة الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الاجراءات الفورية لإيقافها ومحاسبة القائمين عليها.

وطالب المجلس المحلي تاورغاء الجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم اللازم لمستشفى تاورغاء حتى يتمكن من معالجة مصابي مرض اللشمانيا ومكافحة الحشرة الناقلة له.

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