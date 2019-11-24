الحويج: على العالم معرفة حقيقة الوضع في ليبيا

دعا وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج دول العالم إلى التعرف على حقيقة الوضع الراهن في ليبيا، بعد أن قام الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر بتحرير 90% من الأراضي التي كانت تسيطر عليها الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

الحويج حمل في مقابلة مع موقع “المجلة”، النظامين التركي والقطري مسؤولية ما يحدث في ليبيا، كاشفا عن وجود لجنة وزارية لجمع كافة المستندات وتقديمها للمحاكم الدولية، والتي تؤكد دعم أردوغان وتميم للميليشيات الإرهابية.

وأوضح الحويج أنه بعد تحرير العاصمة طرابلس سيتم الذهاب إلى حوار وطني ومصالحة وطنية شاملة.

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