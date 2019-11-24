اللواء الأبعج يرصد هموم المنطقة الجنوبية

بحث آمر المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء بلقاسم الأبعج في اجتماع عقده مع طيف واسع من سكان المنطقة في تراغن، أبرز المشاكل والعراقيل للوقوف عليها ووضع حلول لمعاناة المواطنين.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس الاجتماعي لحوض مرزق، ورؤساء المجالس الاجتماعية على مستوى المناطق الجنوبية والأعيان والمشائخ، وأمراء عدد من الوحدات والتمركزات العسكرية والأمنية والضبطية.

وتقدم رئيس المجلس الاجتماعي تراغن بمطالب ومقترحات عديدة مثلت مطالب ومقترحات أهالي بلدية تراغن، كما استمع الأبعج للمشاكل والصعوبات التي يواجهها المواطن واحتياجاته المستعجلة ليقوم بتجميعها وتقديمها في تقرير للقيادة العامة، إضافة إلى تقديم توصيات للحكومة المؤقتة بهدف رفع المعاناة عن مواطني الجنوب وتأمين مناطقه وتسهيل وصول الخدمات الى كافة المدن والقرى في الجنوب.

ويأتي لقاء اللواء الأبعج بأعيان ومشائخ المنطقة ضمن عدد من اللقاءات التي عقدها مع أعيان ومشائخ عدد من مناطق حوض مرزق للوقوف على أهم الاحتياجات وصعوبات الحياة اليومية للمواطن في الجنوب.

المهمة الأساسية للجيش في الجنوب أمنية بالدرجة الأولى ولكن تبقى هموم المواطن ومشاكله ضمن اهتمامات العسكريين حرصا منهم للتخفيف من معاناتهم، ومتى ما استتب الأمن توفرت القاعدة الحقيقية لبدء حل باقي الإشكاليات وتوفير الاحتياجات للمواطن وبدء عملية التنمية وهو الهدف الرئيس المعلن لقوات الجيش الوطني في كامل التراب الليبي لاسيما مناطق الجنوب

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