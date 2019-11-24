وزير الصحة بالمؤقتة يتابع سير عمل مركز باب درنة

تفقد وزير الصحة سعد عقوب أمس مركز باب درنة للأمومة والطفولة والطوارئ، برفقة مدير المركز عدنان عبد السلام، وعدد من رؤساء ومديري المكاتب بالمركز.

واطلع عقوب خلال الزيارة التفقدية على أعمال التطوير داخل أقسام ومكاتب المركز، ونسب الإنجاز التي وصلت إليها أعمال التوسعة والتطوير للمقر الجديد، مثمنا الجهود التي تبذل من قبل العاملين بمركز باب درنة، لتوفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين بالبلدية.

وقال وزير الصحة إن الهدف من هذه الزيارة هو الوقوف على الصعوبات التي تواجه القائمين على هذه المرافق الصحية، للعمل على حلها.

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