اجتماع موسع لمناقشة ملف الصحة في المنطقة الجنوبية

أكد وزير الصحة سعد عقوب اليوم، أن الوزارة ستتجه إلى تحسين الخدمات الصحية بمدن وقرى وبلديات الجنوب، وذلك بعد صرف المخصصات المالية من باب التحسين والتطوير لعدد من المرافق الصحية، ودعمها بعدد من الأجهزة والمعدات الطبية، وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة للعام الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في مقر ديوان وزارة الصحة بمدينة البيضاء، ضم كلا من عضو مجلس النواب عن الجنوب، ونائب رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية، وعميد بلدية براك الشاطئ، إضافة إلى رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية، حيث تطرق الاجتماع إلى مناقشة التطورات في قطاع الصحة بالجنوب، وكافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

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