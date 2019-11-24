إدارة المشروعات بوزارة الصحة تتفقد مركز بنغازي الطبي

أجرى مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة سالم الجبالي أمس، زيارة تفقدية إلى مركز بنغازي الطبي، وذلك للاطلاع على سير عمل المشاريع الصحية بالمركز.

ووفق إدارة الإعلام بالوزارة، فقد اجتمع الجبالي خلال الزيارة مع مديرة مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي، للوقوف على المشاريع المنجزة بالمركز، والأخرى التي سيتم البدء فيها خلال الفترة القادمة، كما تمت متابعة آخر التجهيزات المتعلقة بافتتاح عدد من الأقسام المهمة.

وعقب الاجتماع، أجريت جولة ميدانية للاطلاع على المشاريع المنجزة؛ من صيانة للمقرات والأقسام الطبية والإيواء داخل المركز الطبي.

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