معالجة اشكاليات نقص المياه بعدد من مناطق طبرق

وعد المجلس التسييري لبلدية طبرق، سكان حي الحرية بالمدينة بقرب وصول المياه إلى كل بيت والتغلب على هذه الاشكالية التي يعاني منها السكان منذ فترة، مشيرا إلى وجود مشروع قائم يتم تنفيذه الان لإيصال المياه في أقرب فترة.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء المجلس التسييري مع عددا من المواطنين من سكان الحي المذكور.

من جهة اخرى تابع فرج بوالخطابية رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، مع مدير مكتب التخطيط العمراني إنشاء الموقع الجديد لمقر الضمان الاجتماعي النموذجي الجديد بالمنطقة الشرقية وحصر المحلات التجارية المخالفة للمخطط العام، كذلك ناقش بوالخطابية في اجتماعا اخر مع منسق لجنة الحكماء بطبرق، مشاريع الطرق بالفروع التابعة للبلدية ومنها الفرع البلدي القعرة والموقع الجديد لمصفاة طبرق الجديدة والعقبات التي تعترض انشاؤها من الناحية الاجتماعية وضرورة التغلب عليها من خلال تشكيل لجنة من الحكماء بالمنطقة.

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