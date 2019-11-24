الحضيري يحذر من استنزاف احتياطي النفط الليبي

وصف الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري، تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الأخيرة مصطفى صنع الله بخصوص رفع الإنتاج النفطي الليبي إلى 1.5 مليون برميل يوميا عام 2020 بـ “الأوهام”، محذرا من عمليات استنزاف الاحتياطي النفطي الليبي.

وقال الحضيري، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “رأس المؤسسة الوطنية للنفط يدعي أمام الأجانب أنه سيصل بالإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يوميا عام 2020 وهذا اعتبره (بالعربي أوهام) … للأسباب الآتية؛ لا خبرات فنيه وإدارية متوفرة بالإدارة الحالية للمؤسسة، وغياب شركات الخدمات الأجنبية القادرة على حل مشاكل المكامن النفطية، ناهيك عن توقف برامج الاستكشاف والحفر لزيادة الاحتياطي لأسباب أمنية، والأسوء العلاقة السيئة بين المؤسسة وشركائها، وما يجري اليوم ليس انتاجا بل استنزافا للاحتياطي النفطي”.

وتساءل الحضيري، قائلا “هل يمكن لرئيس المؤسسة التشكيك فيما أقول؟”، وذلك بحسب تعبيره.

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