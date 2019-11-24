ملحمة “حب الجنوب” تختتم فعالياتها

أقيمت ملحمة بعنوان “حب الجنوب” خلال الفترة الماضية في عدد من مناطق تراغن لتختتم فعالياتها في منطقة الجبار بحضور شخصيات رسمية ومدنية ومدير وعدد من أعضاء مؤسسة طمزين للأعمال الخيرية من مدينة طرابلس والأهالي.

وتضمنت الاحتفالية كلمات خطابية وأغاني وطنية، وعروضا فنية وأخرى تراثية بمشاركة أطفال وشباب عدة مؤسسات مدنية وتعليمية من مناطق البلدية.

وحظيت فعاليات الملحمة بحضور أغلب مناطق البلدية ومؤسساتها بمساندة ورعاية اجتماعية ساهمت في نجاحها.

وفي الختام تم توزيع شهادات تقديرية على شخصيات ومؤسسات ومحلات تجارية كان جهدها واضحاً في المساهمة بنجاح الملحمة منذ انطلاقها حتى الاختتام.

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