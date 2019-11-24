اخبار ليبيا الان

ملحمة “حب الجنوب” تختتم فعالياتها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت ملحمة بعنوان “حب الجنوب” خلال الفترة الماضية في عدد من مناطق تراغن لتختتم فعالياتها في منطقة الجبار بحضور شخصيات رسمية ومدنية ومدير وعدد من أعضاء مؤسسة طمزين للأعمال الخيرية من مدينة طرابلس والأهالي.

وتضمنت الاحتفالية كلمات خطابية وأغاني وطنية، وعروضا فنية وأخرى تراثية بمشاركة أطفال وشباب عدة مؤسسات مدنية وتعليمية من مناطق البلدية.

وحظيت فعاليات الملحمة بحضور أغلب مناطق البلدية ومؤسساتها بمساندة ورعاية اجتماعية ساهمت في نجاحها.

وفي الختام تم توزيع شهادات تقديرية على شخصيات ومؤسسات ومحلات تجارية كان جهدها واضحاً في المساهمة بنجاح الملحمة منذ انطلاقها حتى الاختتام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك