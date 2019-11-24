توقيع اتفاقية شراكة بين الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة القيادات الليبية الشابة

نظمت بفندق باب البحر بالعاصمة طرابلس، اليوم الأحد، فعاليات توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ومنظمة القيادات الليبية الشابة، “مجموعة الألف G 1000“.

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن برنامج الاتفاقية يتمحور حول تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين الشباب والفتيات في البلديات وتستهدف الاتفاقية 1000 شخص، وذلك إيماناً من الطرفين بأهمية نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخا لمبادئ ومفاهيم حقوق الانسان بوجه عام وتفعيلا للجهود الرامية الى تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وإدراكاً من الطرفين بأن التعاون بينهما سيساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز وحماية هذه الحقوق، لافتة إلى أن الاتفاقية تحكمها محاور أساسية وهي تنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير حقوق الانسان وتبادل منح التدريب والتأهيل بين الجانبين وتنظيم دورات تدريبية بالتعاون المشترك بين الجانبين في مجالات القانون الدولي الإنساني، إلى جانب إجراء دراسات أو ابحاث حول موضوعات ذات اهتمام مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ومنظمة القيادات الليبية الشابة ” مجموعة الألف G 1000، إضافة إلى التعاون المشترك في المجال الاعلامي بما في ذلك إصدار منشورات او اطلاق حملات اعلامية مشتركة، فضلاً عن إمكانية إحالة بعض الحالات الملحة الفردية التي قد تستوجب تدخل اللجنة او دعمها اذا لزم الامر، وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتقديم المقترحات والتوصيات في مجالات حقوق الإنسان.

كما تعمل الاتفاقية، على دعم علاقات الشراكة بين الطرفين من خلال عقد دورات تدريبية، علاوة على إجراء دراسات أو ابحاث حول موضوعات ذات الاهتمام المشترك بين اللجنة وبين منظمة القيادات الليبية الشابة ” مجموعة الألف G 1000.

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