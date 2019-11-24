حملة واسعة لإزالة اللوحات والأكشاك المخالفة بسرت

شرعت لجنة بموجب قرار من عميد بلدية سرت مختار المعداني في إزالة اللوحات المعدنية والأكشاك المخالفة في المدينة منذ عام 2011.

وقال الناطق باسم البلدية محمد الأميل في بيان تلقت “218” نسخة منه، إن سرت تشهد حملة لإزالة جميع الأكشاك المستغلة من قبل المواطنين على الأرصفة والطرقات.

وأضاف الأميل أن اللجنة، التي يرأسها عضو المجلس إبراهيم امليطان وعضوية عدد من مديري الإدارات والأجهزة الضبطية، مكلفة بإزالة اللوحات الإعلانية والأكشاك المقامة بالمخالف على الأرصفة والطرقات والميادين المملوكة للدولة.

وأكد الأميل أن اللجنة قامت بإزالة كافة المخالفات في عدد من المواقع بالمدينة والمباني في الأراضي الخضراء المملوكة للدولة والمباني بدون تراخيص، والأكشاك التجارية والخضراوات، لافتا إلى أن رجال الحرس البلدي سرت وقوة حماية سرت ساهموا في هذه الحملة.

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