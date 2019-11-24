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حملة واسعة لإزالة اللوحات والأكشاك المخالفة بسرت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت لجنة بموجب قرار من عميد بلدية سرت مختار المعداني في إزالة اللوحات المعدنية والأكشاك المخالفة في المدينة منذ عام 2011.

وقال الناطق باسم البلدية محمد الأميل في بيان تلقت “218” نسخة منه، إن سرت تشهد حملة لإزالة جميع الأكشاك المستغلة من قبل المواطنين على الأرصفة والطرقات.

وأضاف الأميل أن اللجنة، التي يرأسها عضو المجلس إبراهيم امليطان وعضوية عدد من مديري الإدارات والأجهزة الضبطية، مكلفة بإزالة اللوحات الإعلانية والأكشاك المقامة بالمخالف على الأرصفة والطرقات والميادين المملوكة للدولة.

وأكد الأميل أن اللجنة قامت بإزالة كافة المخالفات في عدد من المواقع بالمدينة والمباني في الأراضي الخضراء المملوكة للدولة والمباني بدون تراخيص، والأكشاك التجارية والخضراوات، لافتا إلى أن رجال الحرس البلدي سرت وقوة حماية سرت ساهموا في هذه الحملة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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