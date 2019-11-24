وكالة أنباء البحرين : زيارة السراج للمنامة ” خاصة “

ليبيا – استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين اليوم الأحد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج .

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن السراج يقوم بزيارة ” خاصة ” للبحرين لم توضح طبيعة خصوصيتها وأضافت بأنه قد تم خلال اللقاء استعراض المستجدات في المنطقة.

وإذ وصفتها بأنها خاصة ، لم تصف الوكالة اللقاء أو الزيارة على أنها ” رسمية ” كما أنها لم تنشر لها ملخصًا موسعًا كما هو الحال عندما تنشر نبأ الزيارات الرسمية لضيوف البحرين وملكها وحكومتها .

وفي ذات السياق ، نشر المكتب الإعلامي للسراج إيجازًا حول الزيارة التي لم يوضح طبيعتها من جهته أيضًا مشيرًا فيها إلى أن السراج وملك البحرين قد تناولوا العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا .

وأضاف مكتب السراج أن الملك : ” أعرب عن تقديره ودعم بلاده لما يبذله السراج من جهد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ومن جانبه عبر السراج عن الشكر والامتنان، لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وقال إن زيارته توفر فرصة طيبة للتشاور ” .

وتابع بيان السراج : ” قام الرئيس السراج بإطلاع ملك البحرين على مستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات العدوان على العاصمة طرابلس، وتحدث عن التدخلات الخارجية السلبية التي ساهمت و تساهم في تفاقم الأزمة الليبية، وتطرقت المحادثات لجهود محاربة الإرهاب وأهمية التنسيق للقضاء عليه ” .

المرصد – متابعات

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