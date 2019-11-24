“الردع والتدخل السريع” تصدر بيان بشأن جريمة قتل شارع الزاوية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت قوة الردع والتدخل السريع محور أبو سليم المعروفة بمليشيا “غنيوة الككلي” نسبة إلى آمرها عبدالغني الككلي، أنه لاصحة للشائعات التي يتداولها ما أسمتهم بـ”الفسّاق” عبر صفحاتهم، مشيرة إلى أن تلك الشائعات كشفت عن هوياتهم الحقيقية مهما تستروا خلف الأقنعة.

الردع أضافت ، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي،: “قضية القتل التي حصلت بشارع الزاوية ليلة البارحة لاعلاقة لنا بها وإن المتهم موقوف لدى مركز الأمن الوطني الأوسط وأهل المجني عليه ومكتب الدعم المركزي المدينة القديمة لديهم التفاصيل كاملة حول القضية”.

وتابعت: “ندعوا المتابعين لتوخي الحذر في تلقي الأخبار، وعدم الولوغ في أعراض العباد بدون بيّنة فهؤلاء المرضى ينفّذون أجندة أسيادهم فقط”.

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