عودة خدمة الهواتف الأرضية للفرناج وتاجوراء

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، عن عودة خدمة الهواتف الأرضية لمنطقتي الفرناج و تاجوراء في العاصمة طرابلس بعد انقطاع دام طوال أسبوع.

وبيّن مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس في بيان، أن رئيس وحدة هواتف بمديرية أمن طرابلس تواصل مع مدير هاتف ليبيا، ورئيس غرفة شركة هاتف ليبيا من أجل إعادة خدمة الهواتف الأرضية، مشيدا باستجابة الشركة السريعة وإعادتها الخدمة لمنطقتي الفرناج وتاجوراء.

وتعاني ليبيا وتخوم طرابلس بالتحديد من انقطاعات متكررة للخدمات الهاتفية السلكية منها واللاسلكية إضافة لسوء خدمات الانترنت.

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