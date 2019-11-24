“اللشمانيا” يضرب بتاورغاء.. وتزايد المصابين

ما زال خطر انتشار مرض اللشمانيا يؤرق المواطنين والمسؤولين على حد سواء وخصوصا في مدينة تاورغاء حيث وصل عدد الحالات المصابة 1390، حسب مستشفى تاورغاء العام.

وقال مدير المستشفى محمد إدريس في تصريح لـ”218″، إن هناك فجوة في التبليغ عن الحالات بين المستشفى والمركز الوطني لمكافحة الأمراض حيث يذكر الأخير أن عدد الحالات 400، بينما اقترب المستشفى من تسجيل 1400 حالة.

وأضاف إدريس أن المرض ينتشر في تاورغاء بسبب غياب أهلها عنها لمدة 7 سنوات، الأمر الذي أفقدهم المناعة المكتسبة للمرض، وانقطاع ميزانية مكافحة المرض التي كان المركز الوطني يقدمها للمدينة، ووجود المخلفات والقمامة والصرف الصحي قرب المناطق السكنية.

ويحاول المركز الوطني لمكافحة الأمراض تقديم لقاحات وعلاجات للمصابين لتفادي تعاظم المشكلة، إلا أنه وفي ظل قلة الإمكانيات لمستشفى تاورغاء تبقى الجهود المبذولة متواضعة مع فقدان الأهالي للمناعة المكتسبة منذ زمن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية