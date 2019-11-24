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السراج يطلع ملك البحرين على المستجدات الليبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في محادثات أجراها السبت مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في العاصمة البحرينية المنامة، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي للسراج، فقد أطلع الأخير ملك البحرين على “مستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات العدوان على العاصمة طرابلس”، إضافة إلى التدخلات الخارجية السلبية التي تساهم في تفاقم الأزمة الليبية، وجهود محاربة الإرهاب وأهمية التنسيق للقضاء عليه.

وفيما رحب العاهل البحريني بزيارة السراج، وأكد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، قال السراج إن زيارته توفر فرصة طيبة للتشاور.

وحضر اللقاء الذي عقد بقصر الصافرية، مستشار الرئيس للأمن القومي تاج الدين الرزاقي، وسفير ليبيا لدى البحرين فوزي عبدالعال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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