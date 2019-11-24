حملات أمنية لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في أجدابيا

رصدت «بوابة الوسط»، صباح اليوم الأحد، حملة أمنية موسعة نفذها عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة وأجهزة أمنية في أجدابيا، استهدفت السيارات المخالفة للقوانين والتي تسير دون إجراءات أو لوحات معدنية وضبط عدد من الأفارقة الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.

وعلمت «بوابة الوسط» أن اجتماعا كان مقررا عقده اليوم الأحد بين رئيس جهاز مكافة الظواهر السلبية والهدامة فرج قعيم ورئيس المجلس التيسيري لبلدية أجدابيا لمناقشة الأوضاع في المدينة أجل إلى صباح الغد الإثنين.

وقال مكتب الإعلام بجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة عبر صفحته على «فيسبوك» إن عناصره قامت «رفقة الكتائب المعنية بقرار القائد العام بمداهمة مزارع واستراحات في مدينة أجدابيا بعد ورود معلومات بوجود نشاط مشبوه داخلها».

وأكد مكتب الإعلام «ضبط عدد من مصانع الخمور محلية الصنع داخل عدد من المزارع وعدد كبير من الذخائر الحية للأسلحة الثقيلة والمتوسطة»، منوها إلى استمرار الحملات الأمنية داخل مدينة أجدابيا «حتى يتم القضاء على الظواهر السلبية والآفات غير القانونية في مدينة أجدابيا وضواحيها».

وأشار مكتب الإعلام بجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة إلى أن ذلك «يأتي بتكليف القائد العام لعناصر الجهاز والكتائب المعنية لتأمين عدد من المناطق والمدن المحررة من الجماعات الإرهابية المتطرفة».

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