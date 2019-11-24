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مداهمات واسعة وضبط مروجي الخمور في إجدابيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

إجدابيا-العنوان قامت عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، اليوم الأحد، بمداهمة مزارع واستراحات بمدينة إجدابيا بعد ورود معلومات بوجود نشاط مشبوه داخلها. وبحسب المكتب الإعلامي للجهاز تم ضبط مصانع للخمور وعدد كبير من الذخائر الحية للأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وتستمر الحملات داخل مدينة إجدابيا للقضاء على الظواهر السلبية والآفات غير القانونية بالمدينة. يشار إلى أن الحملات …

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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