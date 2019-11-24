مداهمات واسعة وضبط مروجي الخمور في إجدابيا

إجدابيا-العنوان قامت عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، اليوم الأحد، بمداهمة مزارع واستراحات بمدينة إجدابيا بعد ورود معلومات بوجود نشاط مشبوه داخلها. وبحسب المكتب الإعلامي للجهاز تم ضبط مصانع للخمور وعدد كبير من الذخائر الحية للأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وتستمر الحملات داخل مدينة إجدابيا للقضاء على الظواهر السلبية والآفات غير القانونية بالمدينة. يشار إلى أن الحملات …

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