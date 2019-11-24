مداهمات واسعة وضبط مروجي الخمور في إجدابيا

إجدابيا-العنوان قامت عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، اليوم الأحد، بمداهمة مزارع واستراحات بمدينة إجدابيا بعد ورود معلومات بوجود نشاط مشبوه داخلها. وبحسب المكتب الإعلامي للجهاز تم ضبط مصانع للخمور وعدد كبير من الذخائر الحية للأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وتستمر الحملات داخل مدينة إجدابيا للقضاء على الظواهر السلبية والآفات غير القانونية بالمدينة. يشار إلى أن الحملات …
عن مصدر الخبر
صحيفة العنوان الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
حملات أمنية لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في أجدابيا
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
السراج يطلع ملك البحرين على المستجدات الليبية
تم النشر منذُ 8 دقائق
“اللشمانيا” يضرب بتاورغاء.. وتزايد المصابين
تم النشر منذُ 13 دقيقة
عودة خدمة الهواتف الأرضية للفرناج وتاجوراء
تم النشر منذُ 18 دقيقة
أضف تعليقـك