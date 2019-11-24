مكافحة الظواهر السلبية تقفل عددًا من المطاعم والمخابز ببنغازي

بنغازي-العنوان

أقفل جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة اليوم الأحد في بنغازي عدد من المطاعم والمخابز المخالفة للإجراءات والاشتراطات الصحية.

وذكر المركز الإعلامي للجهاز، أن عناصر الجهاز قاموا بمداهمة منزل يأوي عدد من العاملين بأحد المطاعم وضبطوا بحوزتهم مخدر “حشيش” إضافة إلى أنهم لا يملكون مستندات رسمية وثبوتية.

وأكد الجهاز، أن كل المطاعم التي أُقفلت من قبله لن تعود لمزاولة عملها إلا بعد إتمام الإجراءات الصحية والتعهد بنظافة المكان ومرور اللجنة المكلفة من قبل الجهاز، للتأكد من الشروط الصحية للمطاعم.