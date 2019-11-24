لماذا فرض الجيش الوطني “الحظر الجوي”؟

كشف المحلل السياسي والمتابع للشأن الليبي كامل المرعاش، الأسباب التي دفعت القيادة العامة للجيش الوطني لفرض حظر جوي على طرابلس ومحيطها.

وقال المرعاش في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأحد، إن القرار جاء نتيجة لعدة أسباب أبرزها أن هناك احتمال ضلوع طيران في تصوير مواقع الجيش وممارسة مهام ذات طابع عسكري.

وأضاف المرعاش أن قيادة الجيش أصدرت هذا القرار لإعلام كافة الجهات التي تقوم بإرسال طائراتها أن هذه المنطقة هي منطقة عسكرية محظورة وتخضع للقانون العسكري، مشيرا إلى أن هناك رسائل من هذا القرار تكمن في أن الأجواء الليبية لن تكون مستباحة من كل طيران العالم مما يعد إعلانا على عودة السيادة الجوية إلى ليبيا بعد أن فقدت منذ العام 2011.

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